В России появился еще один аналог YouTube — на этот раз его почти полная копия. В видеохостинге «Платформа» будут как полноценные видеоролики, так и короткие формата Shorts. Не обойдется без модерации — ролики с антироссийской риторикой ограничат в доступе.

В России появился еще один аналог YouTube — на этот раз его почти полная копия

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