В России появился еще один аналог YouTube — на этот раз его почти полная копия. В видеохостинге «Платформа» будут как полноценные видеоролики, так и короткие формата Shorts. Не обойдется без модерации — ролики с антироссийской риторикой ограничат в доступе.
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Российская компания Rteam представила сервис «Платформа» — аналог видеохостинга YouTube. Об этом пишет ТАСС.
«Платформа» является почти полной копией YouTube, включая функционал, элементы дизайна и оформления. На видеохостинг можно загружать длинные и короткие ролики в формате до 4K.
На «Платформе» есть система модерации контента. Ролики с антироссийской риторикой и нарушающие российское законодательство будут ограничиваться в доступе.
На данный момент в России существуют как минимум два почти полных аналога YouTube — это Rutube и «VK Видео».
Фото на обложке: TippaPatt /
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