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В России появился еще один аналог YouTube — на этот раз его почти полная копия

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России появился еще один аналог YouTube — на этот раз его почти полная копия. В видеохостинге «Платформа» будут как полноценные видеоролики, так и короткие формата Shorts. Не обойдется без модерации — ролики с антироссийской риторикой ограничат в доступе.

В России появился еще один аналог YouTube — на этот раз его почти полная копия
  1. Новости

Российская компания Rteam представила сервис «Платформа» — аналог видеохостинга YouTube. Об этом пишет ТАСС. 

«Платформа» является почти полной копией YouTube, включая функционал, элементы дизайна и оформления. На видеохостинг можно загружать длинные и короткие ролики в формате до 4K. 

На «Платформе» есть система модерации контента. Ролики с антироссийской риторикой и нарушающие российское законодательство будут ограничиваться в доступе.

На данный момент в России существуют как минимум два почти полных аналога YouTube — это Rutube и «VK Видео».

Фото на обложке: TippaPatt / Shutterstock

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