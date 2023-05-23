Shutterstock купил у Meta* сервис Giphy за $53 млн

Фотобанк Shutterstock купил у Meta (деятельность признана экстремистской на территории РФ и запрещена) сервис с GIF-файлами Giphy за $53 млн. В своем время Meta приобрела Giphy за $400 млн – в семь раз дороже суммы продажи. Избавиться от Giphy компанию Meta обязало антимонопольное ведомство Великобритании.
Meta Platforms продала сервис с GIF-файлами Giphy фотобанку Shutterstock за $53 млн. Об этом объявила компания Shutterstock. Приобретение позволит фотобанку расширить библиотеку и объединить два сервиса – Shutterstock Studios и Giphy Studios.
Продать сервис Giphy компанию Meta обязал антимонопольный орган Великобритании. В ведомстве посчитали, что приобретение Meta снизило уровень динамической конкуренции на рынке.
Meta (тогда еще Facebook) купила Giphy в мае 2020 года. Сумма сделки составила $400 млн, то есть сейчас Meta продает Giphy в семь раз дешевле суммы покупки.
Фото на обложке: T. Schneider /
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