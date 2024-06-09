Siri в iOS 18 получит новые функции искусственного интеллекта

Накануне ежегодной Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC), которая пройдет 10 июня, возникает много слухов о предстоящих обновлениях ПО. В этом году голосовой помощник Siri оказался в центре внимания.

По информации от Apple Insider, компания сейчас фокусируется на улучшении способности Siri понимать команды естественного языка. Вероятнее всего, технологический гигант обучает Siri намеренно расплывчатым запросам пользователей, вроде таких: «Я хочу сделать блог» или «Сейчас я чувствую ностальгию».

В Apple хотят чтобы пользователи при общении с Siri и использовании неточных команд могли получать больше пользы. Утечка также подробно описывает интеграцию Siri с не менее чем 18 встроенными приложениями для iPhone. Среди них камера, почта, фотографии, Safari и голосовые заметки. Об этом пишет gizmochina.com.

Если говорить о запуске этих обновлений, то по мнению специалиста по утечкам Apple Марка Гурмана, не все эти функции будут доступны в iOS 18. Однако некоторые из них могут быть объявлены на WWDC, но их фактический выпуск могут отложить до 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что Apple добавит новые текстовые эффекты для сообщений на iOS 18.

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