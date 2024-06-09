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Siri в iOS 18 получит новые функции искусственного интеллекта

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Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Накануне ежегодной Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC), которая пройдет 10 июня, возникает много слухов о предстоящих обновлениях ПО. В этом году голосовой помощник Siri оказался в центре внимания.

Siri в iOS 18 получит новые функции искусственного интеллекта

По информации от Apple Insider, компания сейчас фокусируется на улучшении способности Siri понимать команды естественного языка. Вероятнее всего, технологический гигант обучает Siri намеренно расплывчатым запросам пользователей, вроде таких: «Я хочу сделать блог» или «Сейчас я чувствую ностальгию».

В Apple хотят чтобы пользователи при общении с Siri и использовании неточных команд могли получать больше пользы. Утечка также подробно описывает интеграцию Siri с не менее чем 18 встроенными приложениями для iPhone. Среди них камера, почта, фотографии, Safari и голосовые заметки. Об этом пишет gizmochina.com.

Если говорить о запуске этих обновлений, то по мнению специалиста по утечкам Apple Марка Гурмана, не все эти функции будут доступны в iOS 18. Однако некоторые из них могут быть объявлены на WWDC, но их фактический выпуск могут отложить до 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что Apple добавит новые текстовые эффекты для сообщений на iOS 18.

Фото на обложке: Pexels / https://pixabay.com/ru/

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