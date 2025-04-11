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«Ситибанк» разморозил часть заблокированных активов россиян без лицензии

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Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко
Клиенты брокерского подразделения российского «Ситибанка», подконтрольного американской Citigroup, начали получать денежные выплаты по заблокированным активам (купоны, дивиденды и погашения по облигациям) без лицензии Euroclear. Об этом в своем Telegram-канале сообщила инвесткомпания Wealth IQ. Информацию РБК подтвердили в юрфирме BGP Litigation.
«Ситибанк» разморозил часть заблокированных активов россиян без лицензии
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«С вечера 9 апреля клиенты "Ситибанка" начали получать выплаты по купонам и погашениям, которые долгое время считались замороженными. Речь идет только о "Citi Россия" и только о деньгах (не ценных бумагах)», — поделились в Wealth IQ.

Размер выплат. В компании отметили, что кто-то из клиентов получил часть выплат, кто-то — 100%. По данным Wealth IQ, переводы получают лишь те, кто ранее раскрыл персональные данные в рамках дополнительного запроса.

«Наши доверители, у которых есть счета в "Ситибанке", также сообщают о поступлении средств, ранее замороженных в Euroclear. При этом у них не было выданных Euroclear лицензий. Это касается именно дохода по ценным бумагам. Это никак не связано с номиналом ценных бумаг, даже если они были погашены», — сообщила РБК руководитель направления разблокировки активов BGP Litigation Ирина Ротачкова.

В «Ситибанке» отказались комментировать ситуацию с разблокировкой активов клиентов.

Почему это случилось? Опрошенные РБК юристы разошлись во мнениях о том, почему банк внезапно начал разблокировку средств клиентов. В Wealth IQ допустили, что Citi мог получить разъяснения от Euroclear или Казначейства Бельгии. Замдиректора юридического департамента инвестбанка «Синара» Елена Рязанова предположила, что Citi мог сам обратиться в Казначейство Бельгии за лицензией, а теперь Euroclear начал ее исполнять.

  • Citigroup объявила о решении выйти из бизнеса в России в 2021 году. С 2022-го группа постепенно сворачивала деятельность в стране, в том числе продала потребительские кредиты банку «Уралсиб» и ограничила переводы с дебетовых карт и оплату услуг.

Фото на обложке: lucasImages / Shutterstock / FOTODOM

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