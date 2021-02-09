В Технопарке «Сколково» расскажут о трендах альтернативной энергетики

17 февраля Технопарк «Сколково» проведет лекцию «Ветер будущего. Тренды альтернативной энергетики» с онлайн-трансляцией на YouTube.
17 февраля в 18:30 в рамках проекта «Сколтех в Технопарке» пройдет лекция Ирины Варламовой — сотрудника Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), магистра физики и материаловедения, стипендиата Правительства РФ за научные достижения. В ходе лекции на реальных примерах обсудят:
- Какие виды возобновляемых источников энергии существуют и какие физические процессы ими управляют?
- Какие материалы и внешние природные условия необходимы для работы таких источников?
- Как запасать энергию надолго?
Лекция пройдет в офлайне в Технопарке «Сколково» (Капсула 1), трансляция лекции будет доступна на YouTube.
«Сколтех в Технопарке» — совместный научно-просветительский проект Сколковского института науки и технологий и Технопарка «Сколково».
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Фото на обложке: Unsplash.
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