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В Технопарке «Сколково» расскажут о трендах альтернативной энергетики

Новости
Светлана Зыкова
Светлана Зыкова

Главный редактор Rusbase

Светлана Зыкова

17 февраля Технопарк «Сколково» проведет лекцию «Ветер будущего. Тренды альтернативной энергетики» с онлайн-трансляцией на YouTube.

В Технопарке «Сколково» расскажут о трендах альтернативной энергетики

17 февраля в 18:30 в рамках проекта «Сколтех в Технопарке» пройдет лекция Ирины Варламовой — сотрудника Сколковского института науки и технологий (Сколтеха), магистра физики и материаловедения, стипендиата Правительства РФ за научные достижения. В ходе лекции на реальных примерах обсудят:

  • Какие виды возобновляемых источников энергии существуют и какие физические процессы ими управляют?
  • Какие материалы и внешние природные условия необходимы для работы таких источников?
  • Как запасать энергию надолго?

Лекция пройдет в офлайне в Технопарке «Сколково» (Капсула 1), трансляция лекции будет доступна на YouTube. 

«Сколтех в Технопарке» — совместный научно-просветительский проект Сколковского института науки и технологий и Технопарка «Сколково». 

Дополнительная информация:

Фото на обложке: Unsplash.

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