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Илон Маск планирует ввести плату для компаний за ведение аккаунтов Twitter

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американский предприниматель Илон Маск планирует ввести плату за введение аккаунтов Twitter (заблокирован в России) для коммерческих и государственных организаций.

Илон Маск планирует ввести плату для компаний за ведение аккаунтов Twitter

Плата для таких компаний будет небольшой. Для рядовых пользователей соцсеть останется бесплатной, сообщил предприниматель в своем микроблоге. 

Маск предложил выкупить Twitter в середине апреля, заплатив $54,2 за одну акцию. В итоге предприниматель договорился о покупке соцсети за $44 млрд. Тогда же был обнародован план сделки, согласно которому Morgan Stanley одобрил маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог его собственных акций Tesla.

Предприниматель, по данным The Wall Street Journal, намерен провести IPO уже через три года после года после завершения сделки.

Фото на обложке: Unsplash

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