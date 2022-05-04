Илон Маск планирует ввести плату для компаний за ведение аккаунтов Twitter

Американский предприниматель Илон Маск планирует ввести плату за введение аккаунтов Twitter (заблокирован в России) для коммерческих и государственных организаций.
Плата для таких компаний будет небольшой. Для рядовых пользователей соцсеть останется бесплатной, сообщил предприниматель в своем микроблоге.
Маск предложил выкупить Twitter в середине апреля, заплатив $54,2 за одну акцию. В итоге предприниматель договорился о покупке соцсети за $44 млрд. Тогда же был обнародован план сделки, согласно которому Morgan Stanley одобрил маржинальный кредит Маску на $12,5 млрд под залог его собственных акций Tesla.
Предприниматель, по данным The Wall Street Journal, намерен провести IPO уже через три года после года после завершения сделки.
Фото на обложке: Unsplash
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