Только трое из десяти россиян хотят заменить бумажный паспорт цифровой смарт-картой

Отказаться от бумажного паспорта в пользу цифрового аналога — так называемой смарт-карты — готовы пока только трое из десяти россиян, показал опрос SuperJob, в котором приняли участие 1,6 тыс. человек.

Ранее Минцифры сообщило, что до конца 2021 года примет решение о замене обычного паспорта на смарт-карту. Ведомство считает цифровой аналог более удобным и современным форм-фактором.

Треть россиян (31%) готовы поменять бумажный паспорт на смарт-карту, если Минцифры примет подобное решение. 41% опрошенных против подобного нововведения. 28% затруднились дать оценку.

По данным SuperJob, россияне чаще всего высказывают мнение, что при переводе бумажных документов «в цифру» следует сохранять и их бумажные аналоги (44%). 29% против оцифровки любых документов. Каждый восьмой (13%) выступает за то, чтобы полностью отказаться от бумажных документов.

Какие документы, по мнению россиян, следует оцифровать:

полис ОМС — 44%;

ИНН и СНИЛС — 39%;

свидетельство о рождении — 25%;

паспорт и водительские права — 24%.

Мужчины заинтересованы в получении смарт-карты вместо паспорта больше женщин (36% и 27% соответственно). Больше всего желающих перейти на новый формат паспорта — среди молодежи до 24 лет (42%).

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Фото: Unsplash