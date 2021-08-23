Только трое из десяти россиян хотят заменить бумажный паспорт цифровой смарт-картой

Отказаться от бумажного паспорта в пользу цифрового аналога — так называемой смарт-карты — готовы пока только трое из десяти россиян, показал опрос SuperJob, в котором приняли участие 1,6 тыс. человек.
Ранее Минцифры сообщило, что до конца 2021 года примет решение о замене обычного паспорта на смарт-карту. Ведомство считает цифровой аналог более удобным и современным форм-фактором.
Треть россиян (31%) готовы поменять бумажный паспорт на смарт-карту, если Минцифры примет подобное решение. 41% опрошенных против подобного нововведения. 28% затруднились дать оценку.
По данным SuperJob, россияне чаще всего высказывают мнение, что при переводе бумажных документов «в цифру» следует сохранять и их бумажные аналоги (44%). 29% против оцифровки любых документов. Каждый восьмой (13%) выступает за то, чтобы полностью отказаться от бумажных документов.
Какие документы, по мнению россиян, следует оцифровать:
- полис ОМС — 44%;
- ИНН и СНИЛС — 39%;
- свидетельство о рождении — 25%;
- паспорт и водительские права — 24%.
Мужчины заинтересованы в получении смарт-карты вместо паспорта больше женщин (36% и 27% соответственно). Больше всего желающих перейти на новый формат паспорта — среди молодежи до 24 лет (42%).
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Фото: Unsplash
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