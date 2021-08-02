Рынок «умных» часов и фитнес-трекеров в России вырос в первом полугодии в 1,5 раза

Группа «М.Видео-Эльдорадо» оценила российский рынок носимых устройств. В первом полугодии 2021 года продажи смарт-часов и фитнес-трекеров достигли порядка 2,5 млн штук и 22,5 млрд рублей, что на 15% и 55% соответственно больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба «М.Видео-Эльдорадо».

В первой половине этого года смарт-часы заняли 55% российского рынка носимых устройств, впервые опередив фитнес-трекеры. В денежном объеме доля «умных» часов составила около 88%.

Лидером среди производителей является компания Apple: модель Watch Series SE (40mm) стала бестселлером как в «М.Видео-Эльдорадо», так и на рынке в целом. В число наиболее популярных производителей также вошли Samsung, Jet, Huawei и Amazfit.

«В категории носимых устройств россияне стали все чаще инвестировать в более функциональные девайсы – смарт-часы. В период пандемии они помогают следить за состоянием здоровья и эффективнее заниматься физической активностью, выполняют функцию "умного" ассистента в связке со смартфоном, позволяя общаться и безопасно совершать бесконтактные платежи. Возможности смарт-часов становятся понятнее для широкой пользовательской аудитории, а сами аксессуары – узнаваемой и неотъемлемой частью повседневного образа жизни», — отметил директор направления «Цифровая техника» группы «М.Видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский.

Продажи фитнес-трекеров за первые шесть месяцев 2021 года выросли примерно на 45% в штуках и на 12% в денежном выражении. Средний чек за «умный» браслет составил 2,4 тысячи рублей.

Самой популярной моделью стала Xiaomi Mi Smart Band 5, а Xiaomi Mi Smart Band 6, поступившая в продажу только в мае, замкнула топ-5 продаж. В число лидирующих производителей помимо Xiaomi вошли Honor, Huawei, Jet и Samsung.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объединяет 557 магазинов под брендом «М.Видео» и 580 магазинов под брендом «Эльдорадо» в более чем 300 городах России. Общие продажи компании по итогам 2020 года превысили 500 млрд рублей.

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Фото: Unsplash