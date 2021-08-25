Названы самые популярные соцсети и мессенджеры для попыток взлома аккаунтов

Самыми популярными социальными сетями и мессенджерами для попыток взлома аккаунтов стали «ВКонтакте», Instagram, Telegram и WhatsApp. При этом цена за взлом варьируется от 700 до 170 тыс. рублей.

Компания Bi.Zone проанализировала объявления в даркнете за год и установила, что стоимость взлома в разные месяцы кардинально отличалась, сообщил ТАСС.

Это, по словам директора блока экспертных сервисов Евгений Волошин, может быть связано с ситуацией, когда некоторые продавцы в действительности не предоставляют услугу, а просто обманывают людей.

«Реальные же хакеры устанавливают цену на основе потраченного времени: иногда они могут искать пароль в утечке, что значительно снизит цену поиска, а если действует злоумышленник-инсайдер из компании-разработчика, то, скорее всего, высокая цена будет обусловлена обычным риском для преступника», — рассказал он.

На первом месте по популярности у взломщиков, по данным экспертов, «ВКонтакте». Как показало исследование, цена предложения вскрыть аккаунт в этой сети варьируется от 700 до 12 тыс. рублей.

Instagram остается на втором месте, стоимость своих услуг мошенники оценивают в 40 тыс. рублей.

Среди мессенджеров лидируют по популярности предложения взломов Telegram и WhatsApp. За взлом этих приложений мошенники просят от 30 тыс. до 170 тыс. рублей и от 20 тыс. до 130 тыс. рублей соответственно.

Вскрытие личного почтового ящика, по оценкам аналитиков, остается еще одной популярной услугой среди мошенников, стоимость которой составляет от 3 тыс. до 110 тыс. рублей.

Для того, чтобы избежать взлома личных аккаунтов эксперты порекомендовали использовать длинные парольные фразы, парольные менеджеры и двухфакторную систему аутентификации. Еще, по мнению экспертов, важно не не передавать телефон в чужие руки, не хранить данные в облачных сервисах и не пересылать их в мессенджерах, подключаясь к неизвестному источнику Wi-Fi.

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Фото: GaudiLab / Shutterstock