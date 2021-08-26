Стало известно, в каких соцсетях русскоязычных пользователей больше всего беспокоит конфиденциальность

Русскоязычные пользователи чаще всего стремятся узнать, как сделать максимально конфиденциальной страницу в социальной сети «ВКонтакте» (25%). Такие данные приводит «Лаборатория Касперского», которая проанализировала запросы по настройкам приватности в различных сервисах.

Аналогичные запросы касались и других социальных сетей:

Instagram (12%);

Facebook (7%);

TikTok и Twitter (по 4%).

Кроме того, в числе самых популярных обращений были настройки приватности:

WhatsApp (12%);

Google (11%).

Также пользователей интересует, как настроить режим конфиденциальности непосредственно в операционных системах:

13% выясняли, как действовать, чтобы защитить личные данные в Windows;

7% — в мобильных операционных системах, iOS и Android;

39% запросов были связаны с настройками приватности сервисов на Android-устройствах.

Пользователи часто делятся избыточной информацией в сети, например геотегами или сканами документов. Но уровень цифровой грамотности постепенно растет, в связи с чем многие начинают понимать, что излишняя откровенность в интернете может привести к нежелательным последствиям и сыграть на руку мошенникам, пояснили авторы исследования.

В результате пользователи задумываются о том, как уменьшить свой цифровой след, и изучают настройки приватности в наиболее часто используемых сервисах, отметили специалисты.

«Лаборатория Касперского» рекомендует:

не выкладывать конфиденциальные данные;

не передавать третьим лицам свой основной адрес электронной почты и номер телефона; для регистрации на разных сайтах (например, в интернет-магазинах) использовать отдельную электронную почту;

обращать внимание на то, какие разрешения просит у вас то или иное приложение;

создавать надежные (от 12 знаков в разном регистре с буквами, цифрами и спецсимволами) и отдельные для каждого аккаунта пароли и периодически их менять; для хранения паролей лучше воспользоваться менеджерами паролей;

настраивать двухфакторную авторизацию в тех сервисах.

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