Стало известно, в каких соцсетях русскоязычных пользователей больше всего беспокоит конфиденциальность

Русскоязычные пользователи чаще всего стремятся узнать, как сделать максимально конфиденциальной страницу в социальной сети «ВКонтакте» (25%). Такие данные приводит «Лаборатория Касперского», которая проанализировала запросы по настройкам приватности в различных сервисах.
Аналогичные запросы касались и других социальных сетей:
- Instagram (12%);
- Facebook (7%);
- TikTok и Twitter (по 4%).
Кроме того, в числе самых популярных обращений были настройки приватности:
- WhatsApp (12%);
- Google (11%).
Также пользователей интересует, как настроить режим конфиденциальности непосредственно в операционных системах:
- 13% выясняли, как действовать, чтобы защитить личные данные в Windows;
- 7% — в мобильных операционных системах, iOS и Android;
- 39% запросов были связаны с настройками приватности сервисов на Android-устройствах.
Пользователи часто делятся избыточной информацией в сети, например геотегами или сканами документов. Но уровень цифровой грамотности постепенно растет, в связи с чем многие начинают понимать, что излишняя откровенность в интернете может привести к нежелательным последствиям и сыграть на руку мошенникам, пояснили авторы исследования.
В результате пользователи задумываются о том, как уменьшить свой цифровой след, и изучают настройки приватности в наиболее часто используемых сервисах, отметили специалисты.
«Лаборатория Касперского» рекомендует:
- не выкладывать конфиденциальные данные;
- не передавать третьим лицам свой основной адрес электронной почты и номер телефона; для регистрации на разных сайтах (например, в интернет-магазинах) использовать отдельную электронную почту;
- обращать внимание на то, какие разрешения просит у вас то или иное приложение;
- создавать надежные (от 12 знаков в разном регистре с буквами, цифрами и спецсимволами) и отдельные для каждого аккаунта пароли и периодически их менять; для хранения паролей лучше воспользоваться менеджерами паролей;
- настраивать двухфакторную авторизацию в тех сервисах.
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Фото на обложке: Tatiana Belova /
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