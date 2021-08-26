Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Стало известно, в каких соцсетях русскоязычных пользователей больше всего беспокоит конфиденциальность

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Русскоязычные пользователи чаще всего стремятся узнать, как сделать максимально конфиденциальной страницу в социальной сети «ВКонтакте» (25%). Такие данные приводит «Лаборатория Касперского», которая проанализировала запросы по настройкам приватности в различных сервисах.

Стало известно, в каких соцсетях русскоязычных пользователей больше всего беспокоит конфиденциальность

Аналогичные запросы касались и других социальных сетей: 

  • Instagram (12%);
  • Facebook (7%);
  • TikTok и Twitter (по 4%).

Кроме того, в числе самых популярных обращений были настройки приватности:

  • WhatsApp (12%);
  •  Google (11%).

Также пользователей интересует, как настроить режим конфиденциальности непосредственно в операционных системах:

  • 13% выясняли, как действовать, чтобы защитить личные данные в Windows;
  • 7% — в мобильных операционных системах, iOS и Android;
  • 39% запросов были связаны с настройками приватности сервисов на Android-устройствах.

Пользователи часто делятся избыточной информацией в сети, например геотегами или сканами документов. Но уровень цифровой грамотности постепенно растет, в связи с чем многие начинают понимать, что излишняя откровенность в интернете может привести к нежелательным последствиям и сыграть на руку мошенникам, пояснили авторы исследования.

В результате пользователи задумываются о том, как уменьшить свой цифровой след, и изучают настройки приватности в наиболее часто используемых сервисах, отметили специалисты.

«Лаборатория Касперского» рекомендует:

  • не выкладывать конфиденциальные данные;
  • не передавать третьим лицам свой основной адрес электронной почты и номер телефона; для регистрации на разных сайтах (например, в интернет-магазинах) использовать отдельную электронную почту;
  • обращать внимание на то, какие разрешения просит у вас то или иное приложение;
  • создавать надежные (от 12 знаков в разном регистре с буквами, цифрами и спецсимволами) и отдельные для каждого аккаунта пароли и периодически их менять; для хранения паролей лучше воспользоваться менеджерами паролей;
  • настраивать двухфакторную авторизацию в тех сервисах.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Tatiana Belova / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Правительство выделит 470 млн рублей на продвижение российских фильмов за рубежом
  2. 2 Skillbox вслед за Skyeng введет бесплатное обучение в обмен на процент от будущей зарплаты
  3. 3 LegalTech-стартап DestraLegal привлек $1 млн инвестиций от российских и германских инвесторов
  4. 4 Суд оштрафовал WhatsApp, Тwitter и Facebook за отказ локализовать данные в России
  5. 5 Госкомпании обяжут внедрять российскую радиоэлектронику, чтобы обеспечить спрос для развития отрасли

ВОЗМОЖНОСТИ

27 августа 2021

Запуск проекта со «Свезой»

27 августа 2021

Google Growth Lab

28 августа 2021

X5 DevMasters

30 августа 2021

Data Explorer

30 августа 2021

Skolkovo Tech Explorer

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма