SpaceX запустила к МКС корабль с туристами

SpaceX запустила ракету Falcon 9 к Международной космической станции (МКС) в рамках программы Ax-2. На борту Crew Dragon — бывший астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, предприниматель Джон Шоффнер, астронавты из Саудовской Аравии Райян Барнави и Али аль-Карни.

Участники миссии проведут на станции восемь дней, в течение которых будут работать вместе с ее постоянным экипажем. Стыковка с МКС планируется 22 мая в 09:24 по времени Восточного побережья США (в 16:24 мск).

Это уже второй коммерческий полет на МКС в рамках программы американской компании Axiom. Первая миссия состоялась весной 2022 года. В конце 2023 года планируется провести третьюю миссию, в рамках которой экипаж проведет на станции две недели.

В январе 2023 года SpaceX привлекла $750 млн при оценке в $137 млрд. Раунд предположительно возглавит Andreessen Horowitz. Илон Маск владеет почти 44% акций SpaceX, которая была основана в 2002 году. Компания занимается развитием спутниковой сети Starlink для обеспечения Земли широкополосным интернетом.

Фото на обложке: SpaceX