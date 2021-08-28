В Spotify заявили, что новые правила App Store не решают основные проблемы площадки

Apple анонсировала изменения правил монетизации в своем магазине приложений App Store. Представители Spotify считают, что новые правила не решают главные проблемы площадки: высокие комиссии и приоритеты собственных сервисов Apple.

Шведский стриминговый сервис Spotify, который уже несколько лет борется с комиссиями App Store, объявил, что анонсированные Apple изменения работы магазина приложений ничего не изменят — в первую очередь, комиссии размером в 30%.

«Анонсированные Apple изменения никак не касаются главных претензий Spotify и других компаний к Apple», — написали представители сервиса в твиттере.

Руководство Spotify считает, что Apple пытается отвлечь государственные регуляторы от настоящих разногласий между разработчиками приложений и правилами App Store, которые все еще остаются «антиконкурентными и нечестными».

По информации Apple, новые правила позволят разработчикам уведомлять своих пользователей об оплате услуг в сторонних сервисах. Также компания добавит новые средства для монетизации приложений.

Борьба разработчиков с правилами магазинов App Store и Google Play началась еще несколько лет назад. В прошлом сентябре Spotify и корпорация Match Group (владелец Tinder) даже создали Коалицию за равноправие приложений для борьбы с высокими комиссиями.

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Фото: Unsplash