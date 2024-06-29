Российские артисты могут лишиться отчислений из Spotify из-за хакерской атаки

Бывший лидер направления работы с артистами Spotify в России Рустам Киреев в личном Telegram-канале сообщил о взломе аккаунтов Spotify ряда российских исполнителей. Хакер выставил на продажу логины и пароли артистов в музыкальном стриминговом сервисе, что может скомпрометировать их страницы и стать причиной заморозки выплат роялти от прослушиваний.

Инцидент коснулся Славы Марлоу, Soda Luv, Яникса, Лиды, 163Onmyneck, Кишлака, UglyStephan, Feduk, Coldah, Sqwore, Yungway, Pinq и других, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Киреева.

Число прослушиваний этих аккаунтов в месяц варьируется от 177 тыс. до 492 тыс. На страницах взлома хакер оставляет логотип канала, на котором идет продажа данных.

Поскольку после ухода Spotify из России отчисления артистам продолжались, несмотря на сложности в доступе к аккаунту, эксперты рынка полагают, что артисты могут лишиться части заработка. Они перестанут получать роялти от прослушиваний на площадке.

По мнению анонимных источников «Ъ», доля зарубежных слушателей отечественных исполнителей вряд ли превышала 20% от общего числа их аудитории. И все же платформа продолжала исправно платить артистам за этот сегмент. Дискредитация личных аккаунтов может привести к потере этих средств.

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