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Spotify появилось в магазине приложений RuStore

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Николай Тихонов
Николай Тихонов

Новостной редактор

Николай Тихонов

Приложение Spotify появилось в RuStore, об этом пишет Business FM. В настоящий момент оно имеет меньше тысячи скачиваний, а оценка пользователей 4 из 5. В отзывах говорится, что некоторые приобретают премиум-подписку на сторонних сайтах, часть комментаторов и вовсе отмечает, что им удалось скачать его бесплатно.

Spotify появилось в магазине приложений RuStore

Из-за того что RuStore не могут пользоваться владельцы iPhone — это приложение доступно лишь для устройств на ОС Android. Отмечается, что отличий пиратского Spotify от оригинального нет. Для скачивания доступен тот же файл, который можно было бы установить пользователям Android через интернет, а владельцам техники на iOS — через иностранный Apple ID

Отметим, что уже более года Spotify стал недоступен в App Store и Google Play. Но если приложение было установлено на устройстве ранее — то с ним все в порядке, оно работает с VPN и даже обновляется. При этом оплатить подписку можно только через иностранную карту. Пробный бесплатный период составляет всего две недели.

Ранее мы писали о том, что RuStore раскрыл траты своих пользователей на игры. Средний чек по итогам первого квартала 2024 года составил 650 рублей.

Фото на обложке: StockSnap / https://pixabay.com/

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