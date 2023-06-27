С января 2023 года спрос на активные аккаунты в «ВКонтакте», Twitter, Facebook, Instagram* вырос в три-четыре раза, а число предложений — почти вдвое. Модераторы говорят, что блокируют такие аккаунты, но их число остается высоким, пишет «Коммерсантъ».

Спрос на активные аккаунты в соцсетях вырос в несколько раз в 2023 году