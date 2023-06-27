Спрос на активные аккаунты в соцсетях вырос в несколько раз в 2023 году

С января 2023 года спрос на активные аккаунты в «ВКонтакте», Twitter, Facebook, Instagram* вырос в три-четыре раза, а число предложений — почти вдвое. Модераторы говорят, что блокируют такие аккаунты, но их число остается высоким, пишет «Коммерсантъ».
По данным Buy-accs, стоимость аккаунта в соцсети «ВКонтакте» составляет от 18 рублей до 249,3 тыс. рублей, а в Telegram — от 18 коп. до 390 тыс. рублей. Годовой оборот всего рынка с июня 2022 по июнь 2023 года в 4Cheat оценили на уровне 10 млрд рублей.
Торговые площадки считают, что тренд связан с ростом интереса россиян к анонимности в сети, но эксперты рекламного рынка и популярных пабликов в соцсетях говорят, что аккаунты зачастую используют для политических провокаций и рассылки спам-сообщений.
*принадлежат организации, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.
Фото на обложке: Unsplash
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