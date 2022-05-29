Спрос на планшеты падает, средний чек покупки растет

Спрос на планшеты невысокой ценовой категории упал на 3-6% в сравнении с прошлым годом, как отмечают ключевые игроки рынка.

«Известия» опросили ведущих ритейлеров (МТС, «Связной», «Мегафон», «М.Видео-Эльдорадо») электроники и выяснили, что россияне стали покупать меньше планшетов. При этом средняя стоимость приобретаемых моделей возросла.

По данным «Связного», за первые три месяца 2022 года было куплено 537 тыс. планшетов на сумму более 13,5 млрд рублей, но внушительные цифры не должны вводить в заблуждение: в сравнении с аналогичным периодом прошлого года спад составляет порядка 3-6%.

Наибольшая просадка наблюдается в нише планшетов с диагональю дисплея до 8 дюймов. В основном покупатели предпочитают либо смартфоны, либо лэптопы с большей диагональю. Продажи планшетов стоимостью до 15 тыс. рублей упали на 11%.

В связи с этим средний чек покупки, как показывают данные ритейлеров, подрос: если раньше модели дороже 20 тыс. рублей составляли лишь 17% продаж, то сейчас показатель вырос до 33%. «Связной» сообщает, что средняя цена планшета в I квартале 2022 года была 25 тыс. рублей (то есть прирост за год составил 23%).

Наиболее популярные модели – Samsung (треть продаж), Lenovo (17%), Apple (12,8%), Huawei и Xiaomi.

Фото на обложке: Marvin Meyer / Unsplash