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Спутники SpaceX и OneWeb избежали опасного столкновения на орбите

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Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор RB.RU

Виктория Сафронова

Два спутника компаний SpaceX и OneWeb уклонились от опасного сближения друг с другом на орбите, пишет The Verge со ссылкой на представителей Космических сил США.

Спутники SpaceX и OneWeb избежали опасного столкновения на орбите

30 марта, через пять дней после запуска OneWeb последней партии из 36 спутников из России, компания получила несколько «красных предупреждений» от Космических сил США. OneWeb предупредили о возможном столкновении со спутником Starlink компании SpaceX. Спутники OneWeb работают на более высоких орбитах вокруг Земли и должны проходить через сетку спутников Starlink, которые вращаются на высоте примерно 550 км.

По данным Космических сил США, вероятность столкновения составляла 1,3%. При этом два спутника должны были сблизиться на 190 футов (0,05 км) — достаточно опасное расстояние для положения на орбите. Столкновение спутников на орбите могло бы вызвать каскадную катастрофу, которая могла бы привести к образованию сотен обломков — они бы, в свою очередь, начали сталкиваться с другими ближайшими спутниками.

Срочные оповещения военных сподвигли инженеров OneWeb написать письмо команде SpaceX для координации маневров. Представитель OneWeb Крис Маклафлин сообщил, что SpaceX отключила свою автоматизированную систему предотвращения столкновений на основе искусственного интеллекта, чтобы позволить OneWeb убрать свой спутник с пути.

Система SpaceX для предотвращения столкновений спутников вызывает опасения у других спутниковых операторов: они отмечают, что не могут узнать, в какую сторону программа переместит спутник Starlink в случае сближения.

OneWeb запускает спутниками партиями по 36 штук, SpaceX Starlink — партиями по 60 штук. Сейчас у SpaceX на орбите находятся около 1370 спутников Starlink. Компания планирует запустить еще тысячи, намереваясь создать сеть из 12 000 спутников с глобальным широкополосным покрытием. OneWeb запустила 146 спутников из примерно 650, которые планирует отправить на орбиту для развертывания аналогичной глобальной сети.

Ранее о намерении присоединиться к этой гонке заявила Amazon. Компания намерена запустить более 3000 спутников на низкую околоземную орбиту. Все участники преследуют одну цель — распространить широкополосный Интернет в самые отдаленные регионы, в том числе сельские районы, чтобы решить проблему растущего спроса на связь как со стороны как потребителей, так и со стороны правительств.

Сейчас в мире и отдельных странах нет органа, который мог бы обратиться к спутниковым операторам с требованием принять меры в случае прогнозируемых столкновений.

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Фото: AleksandrMorrisovich / Shutterstock

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