Средний чек закупки у китайских поставщиков превышает миллион рублей

Российские предприниматели в среднем тратят от 1,1 млн до 5,2 млн рублей за одну поставку из Китая. К такому выводу пришли банк «Точка» и агентство O+K Research в результате совместного исследования, с которым ознакомился Русбейс.

Наибольшие объемы закупок совершают производители и владельцы брендов (от 2,05 млн до 22+ млн рублей), тогда как продавцы на маркетплейсах ограничиваются 600 тыс. ― 2,4 млн рублей.

Чем сложен импорт из Китая. Основные проблемы бизнеса — отсутствие прозрачных гарантий, трудности с компенсацией брака и предвзятое отношение китайских поставщиков к мелким заказам. Для минимизации рисков 49% компаний привлекают посредников для доставки, 44% — для таможенного оформления.

Другие рынки. Параллельно с Китаем компании закупаются в России (78%) и СНГ (39%), а 20% рассматривают поставки из стран Юго-Восточной Азии.

В марте директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша сообщил, что сроки и стоимость перевозки контейнеров из Китая в Россию значительно сократились. По его словам, сроки доставки уменьшилось с двух месяцев летом 2024 года до всего трех недель на тот момент.

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