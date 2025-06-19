Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Средний чек закупки у китайских поставщиков превышает миллион рублей

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Российские предприниматели в среднем тратят от 1,1 млн до 5,2 млн рублей за одну поставку из Китая. К такому выводу пришли банк «Точка» и агентство O+K Research в результате совместного исследования, с которым ознакомился Русбейс.

Средний чек закупки у китайских поставщиков превышает миллион рублей
  1. Новости

Наибольшие объемы закупок совершают производители и владельцы брендов (от 2,05 млн до 22+ млн рублей), тогда как продавцы на маркетплейсах ограничиваются 600 тыс. ― 2,4 млн рублей.

Чем сложен импорт из Китая. Основные проблемы бизнеса — отсутствие прозрачных гарантий, трудности с компенсацией брака и предвзятое отношение китайских поставщиков к мелким заказам. Для минимизации рисков 49% компаний привлекают посредников для доставки, 44% — для таможенного оформления.

Другие рынки. Параллельно с Китаем компании закупаются в России (78%) и СНГ (39%), а 20% рассматривают поставки из стран Юго-Восточной Азии.

  • В марте директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша сообщил, что сроки и стоимость перевозки контейнеров из Китая в Россию значительно сократились. По его словам, сроки доставки уменьшилось с двух месяцев летом 2024 года до всего трех недель на тот момент.

Фото на обложке: humphery / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

Материалы по теме