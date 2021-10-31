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«Я правда не вижу разницы»: сооснователь Apple ответил на вопрос о сходстве разных iPhone

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Сооснователь компании Apple Стив Возняк признался, что не видит разницы между предыдущими и новыми поколениями продукции Apple. Но он считает, что это совсем не плохо.

«Я правда не вижу разницы»: сооснователь Apple ответил на вопрос о сходстве разных iPhone

Сооснователь Apple Стив Возняк рассказал о своем отношении к новому iPhone в интервью с Yahoo.Finance.

Ведущая спросила у него, как он относится к жалобам некоторых пользователей, что новые модели смартфонов от Apple практически перестали чем-то отличаться от предыдущих.

«У меня есть новый iPhone. И я не могу сказать, в чем разница, если серьезно. Но программное обеспечение здесь от старых моделей, что, кажется, не так уж плохо», — сказал Возняк.

Он объяснил, что разработчики могут хотеть чего-то нового, но технологии в их руках могут отставать от этих желаний, кроме того, компании пользуются тем, что продается, даже если оно устарело в чьих-то глазах.

Недавнее исследование показало, что подавляющее большинство пользователей iPhone — 90% — предпочитает покупать их новые модели, а не переходить на смартфоны других производителей.

Кроме того, критика за отсутствие инноваций не мешает финансовым показателям Apple — в последнем квартале выручка компании выросла до рекордных значений. Как раз под конец квартала Apple также представила на осенней презентации свои новые устройства.

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Фото: Anton Gvozdikov/Shutterstock

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