Стивен Кинг покинул X из-за «слишком токсичной» атмосферы

Писатель Стивен Кинг сообщил, что уйдет из X (бывший Twitter) в Threads — альтернативный сервис от Марка Цукерберга. Публичные люди начали демонстративно покидать платформу еще в 2022 году, когда ее купил Маск.
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Писатель публично критиковал Илона Маска еще до того, как тот приобрел Twitter и переименовал его в X. В 2022 году Кинг угрожал уйти с сайта, узнав, что пользователи должны будут платить $20 за голубую галочку подтвержденного профиля.
Кроме того, Кинг осудил поведение миллиардера во время президентской избирательной кампании, когда тот использовал свой аккаунт для поддержки Трампа. При этом писатель отрицает, что назвал владельца X Илона Маска «Новой первой леди Трампа» или что его аккаунт заблокировали.
Ранее на этой неделе британская газета Guardian проинформировала читателей, что не будет размещать свои публикации в X из-за роста токсичного контента на площадке.
В последнее время сразу несколько публичных людей покинули платформу. Среди них обладательница «Оскара» Джейми Ли Кертис, актриса Бетт Мидлер, ведущий Дон Лемон.
В 2022 году, когда Илон Маск приобрел Twitter, музыкант Элтон Джон, актер Джим Керри, актрисы Вупи Голдберг и Миа Фэрроу, продюссер Шонда Раймс, певица Тони Брэкстон прекратили вести свои аккаунты.
Фото на обложке: John Lamparski / Getty Images
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