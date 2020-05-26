Названы магазины с самыми дешевыми медицинскими масками

По данным Роскачества, самые дешевые медицинские маски продавались в Globus, самые дорогие – в «Азбуке вкуса». Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает RNS.

«Самые дешевые (не считая бесплатных) маски продавались в Globus (20 рублей), самые дорогие – в "Азбуке Вкуса", самая низкая стоимость на перчатки была в "АТАК", наиболее высокая – в AB Daily (129 рублей за пару)», – говорится в сообщении.

В «Азбуке вкуса» маски стоили 150 рублей (за штуку), в «АТАК» – 56,6 рубля, в «О’кей» – 49 рулей, в «Пятерочке» и Eurospar – по 40 рублей, следует из данных Роскачества.

Наиболее дорогостоящие перчатки эксперты выявили в магазинах торговых сетей AB Daily – 129 рублей за пару, Eurospar – 55,9 рубля и «Дикси» – 39,8 рубля.

При этом в магазинах «О’кей», «Перекресток» и «Вкусвилл» они выдавались бесплатно, а в Billa, Metro Cash & Carry и «Магните» отсутствовали.

Масочный режим начал действовать в Москве и ряде других российских регионов с 12 мая. Россиян обязали использовать маски, респираторы и перчатки при поездках в транспорте и посещении магазинов.

В мониторинге Роскачества участвовали магазины торговых сетей Eurospar, «Азбука Вкуса», AB Daily, «Пятёрочка», «АТАК», «Вкусвилл», «Магнит», Billa, «Перекрёсток», Globus, «Лента», Metro Cash & Carry, «О’кей», «Дикси» и «Ашан», расположенные в Москве и Белгороде.

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