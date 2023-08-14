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Павел Дуров пообещал сделать Stories в Telegram бесплатными для всех пользователей

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

За 10 лет существования Telegram набрал более 800 млн активных пользователей «исключительно благодаря сарафанному радио». В честь юбилея мессенджера Павел Дуров объявил, что функция Stories станет бесплатной для всех пользователей.

Павел Дуров пообещал сделать Stories в Telegram бесплатными для всех пользователей

По его словам, следующий шаг Telegram — выйти за рамки обмена сообщениями и возглавить инновации в социальных сетях в целом.

  • Создатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление Stories в мессенджере в конце июня 2023 года. Тогда эсперты заявили RB.RU, что нововведение является «очередной попыткой откусить долю мигрирующей между площадками аудитории».
  • «Истории» стали доступны для пользователей Premium-подписки в июле. Срок действия публикаций может определять автор — 6, 12, 24, 48 часов или навсегда.

Фото на обложке: wichayada suwanachun / Shutterstock

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