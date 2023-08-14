За 10 лет существования Telegram набрал более 800 млн активных пользователей «исключительно благодаря сарафанному радио». В честь юбилея мессенджера Павел Дуров объявил, что функция Stories станет бесплатной для всех пользователей.

Павел Дуров пообещал сделать Stories в Telegram бесплатными для всех пользователей