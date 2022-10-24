Apple начала тестировать Mac Pro с 24-ядерным процессором собственного производства — Bloomberg

Apple приступила к тестированию Mac Pro с 24-ядерным процессором собственного производства, пишет Bloomberg. Mac Pro – единственное устройство из линейки компьютеров и ноутбуков Apple, которое до сих пор выпускается со сторонним чипом.

Максимальный объем оперативной памяти, которым оснастят Mac Pro, составит 256 ГБ, отмечает Bloomberg. Apple уже приступила к его тестированию.

Уточняется, что Mac Pro будет снабжен 24-ядерным чипом собственного производства Apple Silicon. Компьютер остается единственным представителем линейки «больших» устройства компании, который она до сих пор комплектует процессором стороннего производства, в данном случае – Intel Xeon W.

Bloomberg добавил, что в работе также находится версия Mac Pro с 48-ядерным процессором. Тестовый компьютер работает на MacOS Ventura 13.3. Apple собирается представить модернизированный Mac Pro в 2023 году, уточняет издание.

Фото на обложке: Nana Dua / Unsplash