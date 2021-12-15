Twitter начал автоматически генерировать субтитры в видеороликах

В Twitter появилась долгожданная многими пользователями функция генерации субтитров к видео. Они будут создаваться автоматически для всех новых роликов, загруженных в соцсеть.
О введении новой функции Twitter сообщил в своем аккаунте в соцсети.
Субтитры будут автоматически генерироваться ко всем новым роликам, загружаемым в Twitter. С ранее загруженными видео функция работать не будет, уточнили в Twitter. Функция генерации субтитров доступна для большинства языков.
На устройствах на Android и iOS субтитры будут включены в настройках «по умолчанию» в видео без звука. Чтобы оставить их включенными в видео со звуком, нужно поставить соответствующую галочку в настройках. В веб-версии Twitter будет отображаться кнопка для включения или выключения субтитров.
В конце ноября с поста генерального директора Twitter ушел его основатель Джек Дорси. Его место занял бывший технический директор компании Параг Агравал.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: ThomasDeco /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Один твит Илона Маска поднял стоимость «шуточной» криптовалюты Dogecoin на 30%
- 2 Facebook и Twitter против Clubhouse: что будет, когда крупнейшие игроки скопируют функционал аудиочатов
- 3 От IBM до Uber: история крупнейших компаний — в 33 книгах
- 4 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
- 5 60 влиятельных женщин, на которых стоит подписаться в Twitter
ВОЗМОЖНОСТИ
15 декабря 2021
15 декабря 2021
15 декабря 2021
16 декабря 2021
16 декабря 2021