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Twitter начал автоматически генерировать субтитры в видеороликах

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Twitter появилась долгожданная многими пользователями функция генерации субтитров к видео. Они будут создаваться автоматически для всех новых роликов, загруженных в соцсеть.

Twitter начал автоматически генерировать субтитры в видеороликах

О введении новой функции Twitter сообщил в своем аккаунте в соцсети.

Субтитры будут автоматически генерироваться ко всем новым роликам, загружаемым в Twitter. С ранее загруженными видео функция работать не будет, уточнили в Twitter. Функция генерации субтитров доступна для большинства языков.

На устройствах на Android и iOS субтитры будут включены в настройках «по умолчанию» в видео без звука. Чтобы оставить их включенными в видео со звуком, нужно поставить соответствующую галочку в настройках. В веб-версии Twitter будет отображаться кнопка для включения или выключения субтитров.

В конце ноября с поста генерального директора Twitter ушел его основатель Джек Дорси. Его место занял бывший технический директор компании Параг Агравал.

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Фото на обложке: ThomasDeco / Shutterstock

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