Суд отклонил иск правообладателя «Ждуна» к AliExpress

Арбитражный суд Москвы отклонил иск российского владельца прав на бренд «Ждуна», группы компаний CD Land, к интернет-ритейлеру AliExpress. «Си Ди Лэнд контакт», входящая в CD Land Group, требовала взыскать 5,2 млн рублей с российского представительства AliExpress.

Иск поступил в суд 13 апреля. Причиной для иска стали продажи на AliExpress игрушки «Ждун». Ответчиками выступили «Алибаба.Ком (Ру)», российское представительство Alibaba Group, и его учредитель — сингапурская Aliexpress Russia Holding.

«В иске отказать полностью»,— указано в решении суда.

О продаже игрушечного «Ждуна» на сайте aliexpress.ru CD Land узнала в феврале 2021 года. Компания потребовала прекратить продажу и выплатить компенсацию. В AliExpress на претензии никак не отреагировали, что побудило CD Land обратиться в суд.

Это уже не первое судебное разбирательство CD Land с компаниями, нарушающими ее права на образ «Ждуна». В конце сентября 2017 года группа подала иск к Мегафону. А в декабре 2018 года исковое заявление было направлено в «Почту России».

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Фото: Pexels