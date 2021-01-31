Кинофестиваль «Сандэнс»: Apple купила фильм CODA за рекордные $25 млн

Apple TV приобрела права на фильм CODA, ставший прорывом на кинофестивале «Сандэнс» (Sundance) в этом году. Компания согласилась заплатить рекордные в истории фестиваля $25 млн. Об этом сообщает Variety.

Известно, что за фильм также боролся Amazon, но в итоге уступил. Netflix отказался от участия в торгах, поскольку у него уже есть полный список фильмов, которые должны быть выпущены в 2021 году, сообщает издание.

Сделка побила рекорд прошлого года. Тогда компании Hulu и Neon приобрели права на фильм «Зависнуть в Палм-Спрингс» за $22,5 млн.

Название картины CODA является аббревиатурой, означающей в переводе с английского «ребенок глухих взрослых». Фильм основан на французской инди-драме «Семейство Белье». Cценаристом и режиссером картины является Сиан Хедер, которая участвовала в создании таких сериалов, как «Оранжевый — хит сезона» и «Блеск».

В центре сюжета старшеклассница Руби, которая является единственным слышащим человеком в своей семье. Ей приходится выбирать между желанием спасти семейный рыболовный бизнес и собственной музыкальной карьерой.

По данным Business Insider, в последнем квартале 2020 года на Netflix приходилось около 34% рынка потокового вещания в США, но его доминирование сократилось с появлением Disney Plus, HBO Max, Apple TV и других компаний. Apple TV делит 2% рынка с Peacock NBC и другими более мелкими стримерами.

Фото: Vladimka production / Shutterstock