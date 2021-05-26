Стартап-разработчик инновационного модуля зарядки электрокаров получит финансирование «Газпрома»

Санкт-Петербургский стартап Powerplace, разрабатывающий инновационный модуль зарядки электромобилей, победил в конкурсе студенческих стартапов EnergyHUB и получит финансирование «Газпром нефти», сообщила компания на своем сайте.

В разработке Powerplace используется энергоэффективная элементная база на основе карбид-кремниевых транзисторов. Модули компании реверсивные, что позволит сделать из электромобиля power-bank.

Фото: «Газпром нефть»

«Мы сами пишем ПО, поэтому можем управлять нагрузками и алгоритмом заряда, что позволяет увеличивать срок жизни аккумуляторов автомобилей», – отметил разработчик команды проекта Powerplace Алексей Крыжановский.

В качестве своих клиентов разработчики видят иностранные компании, потому что за рубежом сегмент быстрых зарядных станций является одним из быстро растущих, добавил Крыжановский.

Продукт компании находится в стадии доработки. Финансирование Powerplace планирует привлекать в два этапа – на первом понадобится порядка 9,5 млн рублей.

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Фото на обложке: Powerplace / Facebook.com