Стартап-разработчик инновационного модуля зарядки электрокаров получит финансирование «Газпрома»

Санкт-Петербургский стартап Powerplace, разрабатывающий инновационный модуль зарядки электромобилей, победил в конкурсе студенческих стартапов EnergyHUB и получит финансирование «Газпром нефти», сообщила компания на своем сайте.
В разработке Powerplace используется энергоэффективная элементная база на основе карбид-кремниевых транзисторов. Модули компании реверсивные, что позволит сделать из электромобиля power-bank.
Фото: «Газпром нефть»
«Мы сами пишем ПО, поэтому можем управлять нагрузками и алгоритмом заряда, что позволяет увеличивать срок жизни аккумуляторов автомобилей», – отметил разработчик команды проекта Powerplace Алексей Крыжановский.
В качестве своих клиентов разработчики видят иностранные компании, потому что за рубежом сегмент быстрых зарядных станций является одним из быстро растущих, добавил Крыжановский.
Продукт компании находится в стадии доработки. Финансирование Powerplace планирует привлекать в два этапа – на первом понадобится порядка 9,5 млн рублей.
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Фото на обложке: Powerplace / Facebook.com
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