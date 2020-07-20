Медиахолдинги и телеканалы России запустят кампанию в поддержку кинотеатров

В преддверии открытия 1 августа кинотеатров в Москве крупные российские компании объединились для запуска совместного проекта «Идем в кино». В кампании примут участие «Первый канал», «Национальная медиа группа», ВГТРК, Rambler Group, «Яндекс» и другие организации. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на совместный пресс-релиз участников акции.

Отмечается, что в рамках проекта планируется выпустить видеоролики, организовать флешмобы, а также запустить платформу о единых стандартах безопасности идемвкино.рф.

В программе также примут участие актёры, продюсеры и режиссеры. Например, Сергей Бурунов, Данила Козловский, актеры театра «Квартет И», Ирина Горбачева и другие.

Компании-участники планируют задействовать различные свои сервисы для оказания инфоподдержки. По заявлению Mail.ru Group, будут использованы соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». В проекте примут участие сервисы «Яндекс.Афиша» и «Кинопоиск». Rambler Group задействует сервисы «Рамблер.Касса», «Афиша» и «Афиша Daily», сообщают «Ведомости».

«Например, добавим на страницы с расписанием информацию о новых правилах и стандартах безопасности кинотеатров», — комментирует представитель «Яндекса».

Медиакомпании будут освещать в своих новостных выпусках темы, связанные с кино и работой кинотеатров. По сообщениям телеканалов и радиостанций, планируется приглашать в программы известных актеров для общения о киноиндустрии.

«Речь сейчас не идет о коммерческой рекламной кампании с размещением роликов в рекламных блоках. Это именно информационная поддержка», — отметили в пресс-службе ВГТРК.

Из-за пандемии коронавируса в России кинотеатры закрыты с марта 2020 года. Возобновление их работы в Москве запланировано на 1 августа. Запуск региональных кинотеатров зависит от решений местных властей.

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