Ресторатор Александр Сысоев бесплатно расскажет о московских кафе без террас в Telegram-каналах

В кафе и рестораны Москвы с 28 июня начали пускать посетителей по QR-кодам, исключение сделано только для летних кафе и открытых террас — они смогут работать с любыми посетителями до 12 июля. Ресторатор Александр Сысоев решил поддержать заведения без летних террас из-за отсутствия там гостей.

«В ресторанах Москвы сейчас коллапс: внутри в некоторых местах 0 гостей с самого утра. Чтобы поддержать отрасль, решил дать бесплатную поддержку всем заведениям, у которых нет террас», — сообщил он в своем Facebook.

Сысоев пообещал ежедневно публиковать в своих каналах Loyals (33,2 тысячи подписчиков), СысоевFM (116 тысяч), The Mixology (4,6 тысячи) подборки с заведениями, в которых гости смогут показать пост или предъявить карту Loyals и получить бонус.

Рестораторам нужно отправить в Telegram название, адрес заведения и описать бонус, который получат посетители.

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Фото: StudioByTheSea/Shutterstock