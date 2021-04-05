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«Решил дать дорогу молодым»: Александр Сысоев предложил поддержку начинающим рестораторам

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор

Андрей Шляховский

Основатель Российского Ресторанного Фестиваля и владелец Telegram-канала «СысоевFM» Александр Сысоев сообщил о намерении информационно поддержать молодых предпринимателей из ресторанного бизнеса.

«Решил дать дорогу молодым»: Александр Сысоев предложил поддержку начинающим рестораторам

В своём Facebook и Telegram-канале бизнес-ангел Александр Сысоев заявил, что «решил дать дорогу молодым» и поддержать начинающих предпринимателей.

По его словам, условия следующие:

  • владелец должен быть не старше 30 лет;
  • кофейня, бар или ресторан должны быть открыты в течение последнего полугода.

Оставить предложение можно в Facebook Сысоева, а также написав ему на электронную почту.

Александр Сысоев - один из крупнейших бизнес-ангелов в России в сфере ресторанного бизнеса. Его Telegram-канал насчитывает 107 тысяч подписчиков.

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Фото: mrsiraphol / Depositphotos

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