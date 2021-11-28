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Таиланд планирует развивать криптотуризм

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Глава Туристического управления Таиланда (TAT) Ютасак Супасорн рассказал о планах страны по выпуску цифровых токенов для туристов. Таким образом власти Таиланда планируют восстановить туристическую индустрию после пандемии коронавируса.

Таиланд планирует развивать криптотуризм

Как передает Bloomberg, TAT уже сотрудничает с национальными регуляторами и национальной криптовалютной биржей. Управление планирует возместить $80 млрд потерянных доходов за счет разбогатевших на криптовалюте туристов.

«Если они смогут использовать здесь криптовалюту без необходимости ее обменивать или оплачивать налоги, то им будет удобно», — заявил глава управления.

Таиланд закрыл границы для иностранных граждан более чем на год. В 2022 году страна планирует привлечь 1 млн богатых туристов.

«Если Таиланд стремится восстановить 80% доходов от туризма до пандемии в 2023 году, но при этом количество иностранных туристов будет вдвое меньше, чем в 2019 году, мы сможем добиться этого, если привлечем сюда такого человека, как Рассел Кроу, или такого криптовалютчика, как Тим Кук», — сказал Супаспорн.

Сейчас в этой азиатской стране криптовалюта не признается в качестве официального платежного средства, но в следующем году TAT откроет специальное подразделение для выпуска собственной виртуальной валюты. Управление ведет переговоры об этом с Комиссией по ценным бумагам и биржам, Банком Таиланда и крупнейшей местной криптовалютной биржей.

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Фото: Unsplash

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