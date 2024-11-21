Татьяна Ким ответила на слова Бакальчука о ее планах стать президентом России

Соосновательница Wildberries Татьяна Ким ответила на слова своего мужа Владислава Бакальчука о том, что она планировала стать президентом России в 2030 году. Соответствующий пост появился в Telegram-канале Ким, но позже был удален.

«Этот человек опять все напутал… я хотела стать не президентом России, а первой леди Франции!», — написала Ким. В пресс-службе предпринимательницы RB.RU сообщили, что у нее никогда не было планов баллотироваться на пост президента: «Это ложь, как и все, что транслируется Бакальчуком в последние месяцы».

21 ноября Бакальчук написал в Telegram, что зимой (какого года, он не уточнил) Ким «загорелась идеей» стать президентом России в 2030 году. Предприниматель утверждает, что тогда он заявил супруге о необходимости «сосредоточиться на текущих задачах».

По мнению Бакальчука, «развал» их совместной с женой компании произошел в том числе из-за того, что бизнесмен Леван Мирзоян (совладелец «РВБ», созданной по итогам слияния Wildberries и оператора наружной рекламы Russ) пообещал Ким поддержку «в исполнении этой мечты».

Wildberries и Russ объявили об объединении в июне с целью создать «современную высокотехнологичную цифровую торговую платформу». В результате слияния была учреждена совместная компания «РВБ».

Бакальчук обвинил Russ в «рейдерском захвате бизнеса», а Ким объяснила попытки мужа помешать объединению компаний начавшимся между ними бракоразводным процессом. В июле Ким сообщила, что подала иск в суд о расторжении брака с Бакальчуком.