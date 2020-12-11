Олег Тиньков продал часть акций TCS Group на $325 млн

TCS Group, в которую входит «Тинькофф Банк», объявил о снижении участия в капитале своего ключевого акционера. Rigi Trust, принадлежащий Олегу Тинькову и его семье, разместил глобальные депозитарные расписки TCS Group на $325 млн. Об этом сообщает РБК.

Это примерно 5,3% капитала компании, говорится в сообщении на сайте Лондонской фондовой биржи. Расписки были размещены по цене $30,5 за штуку посредством ускоренного вторичного размещения. Организатором размещения выступил «Ренессанс Капитал».

После размещения траст семьи Тиньковых остается крупнейшим акционером группы и продолжит владеть примерно 35,1% выпущенного акционерного капитала компании. После продажи для траста будет действовать 180-дневный мораторий на отчуждение акций.

До $200 млн из вырученных средств Олег Тиньков направит на создание благотворительного фонда для борьбы с раком крови и развитие института донорства. Ещё часть денег будет потрачена на «урегулирование личных юридических проблем», уточняется в сообщении.

Весной из-за обнаруженной острой лейкемии Ольг Тиньков ушел с поста председателя совета директоров «Тинькофф банка». Права владения акциями TCS Group перешли в семейный траст Rigi Trust.

В ноябре головная компания «Тинькофф Банка» представила финансовые результаты за третий квартал текущего года. Чистая прибыль группы увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 12,6 млрд рублей.

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