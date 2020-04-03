Конференция по новым технологиям в маркетинге пройдет онлайн
14 апреля состоится онлайн-конференция «Cyberpunk 2020: будущее МарТех уже наступило». Ее организатором выступит платформа маркетинговой аналитики CoMagic. В ходе мероприятия эксперты обсудят новейшие маркетинговые технологии и инструменты digital-маркетинга, а также лучшие зарубежные кейсы. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.
На конференции выступят специалисты ведущих маркетинговых компаний:CoMagic, OWOX, Qmarketing, Aitarget, amoCRM, «Матемаркетинг» и др.
Среди прочего они расскажут:
- о технологиях, которые раньше были доступны только крупным корпорациям;
- как построить стек маркетинговых технологий и управлять им;
- как искусственный интеллект меняет современный маркетинг.
Также в ходе конференции состоятся конкурсы с призами от партнеров для всех участников трансляции и прямые включения с экспертами рынка между докладами спикеров.
Подробная программа и регистрация доступны на сайте конференции. Участие бесплатно.
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