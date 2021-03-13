Телефон «умирает» за секунды: Названы самые опасные баги для iPhone и Android

Директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев рассказал о самых опасных багах последних лет, способных вывести из строя iPhone и Android за секунды.

Наиболее опасные и в то же время известные баги последних лет — это баг с фоновой картинкой, баг с датой и опасное сообщение для iPhone и iPad, заявил в разговоре с «Прайм» директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

По его словам, в Сети можно наткнуться на обсуждение смертоносного фонового изображения, которое выводит из строя смартфоны на платформе Android.

«Кажется, что это обычная картинка, изображающая природный ландшафт, но при установке на рабочий стол у определённых гаджетов экран начинает постоянно включаться и выключаться», — рассказал Косарев.

Он объяснил, что такой эффект вызван цветовой гаммой картинки. Так, по умолчанию операционная система Android настроена на отображение sRGB-цветов, однако картинка использует RGB-гамму.

Что касается бага с датой, то он опасен для IOS 9.2. По словам Косарева, это очень интересный способ «попрощаться со своим, либо чужим телефоном». Чтобы вывести из строя iPhone, необходимо зайти в настройки даты и времени, убрать галочку с пункта «определять автоматически», вручную ввести дату 1 января 1970 и «попрощаться со своим телефоном», дал инструкцию специалист.

Косарев добавил, что Apple выпустила «заплатку» этого бага, однако в Сети до сих пор гуляют видео с тем, как пользователи тестируют этот «весёлый» баг.

Что касается опасного сообщения для iPhone и iPad, то этот баг был обнаружен в ранних версиях IOS 13. Гаджеты Apple можно было вывести из строя, прислав на них короткое сообщение с эмоджи в виде итальянского флага и символом на языке синдхи.

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