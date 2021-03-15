Telegram разместил облигации на $1 млрд

12 марта Telegram Group Inc, владелец мессенджера Telegram, впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке $1 млрд. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Размещение пятилетних конвертируемых долларовых облигаций прошло по верхней границе. Доходность по бондам составила 7%.

Данные терминала Bloomberg от 15 марта также подтверждают указанные изданием результаты размещения. Известно, что минимальный лот для участия составлял $500 тысяч. Долговые бумаги размещены до 2026 года. Первая выплата вознаграждения запланирована на сентябрь 2021 года.

Также владельцам бондов предоставится возможность конвертировать свои бумаги в акции с дисконтом 10% к цене размещения в случае проведения IPO.

Книга заявок по облигациям Telegram была открыта 9 марта. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составила $1 тысячу. Купонный период — полгода.

Агентами по размещению стали VTB Capital и Aton. По данным РБК, еще одним агентом являлся «Альфа-Капитал». Организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке выступил сам Telegram.

Спрос на облигации Telegram был ажиотажным, книга заявок оказалась переподписана почти в два раза, отметил Forbes. Издание предположило, что предложение облигаций может быть увеличено до $1,5 млрд.

Напомним, что о планах Telegram на размещение бондов стало известно в середине февраля. Тогда отмечалось, что поиск желающих приобрести облигации мессенджера ведутся среди узкого круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока.

В начале марта инвесторы блокчейн-проекта TON пригрозили Дурову судом и направили ему требование о возврате их вложений. По данным разных источников речь идет о сумме от $20 до $100 млн.

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