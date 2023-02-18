Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире — Павел Дуров

В своем англоязычном канале основатель Telegram Павел Дуров привел график распределения долей пользователей между популярными мессенджерами от издания Fortune и акцентировал внимание на том, что его детище стало вторым в мире, уступая только WhatsApp*.
«За последние 5 лет Telegram превзошел Facebook Messenger* и стал самым популярным облачным приложением для обмена сообщениями. Telegram сейчас уступает только WhatsApp и с каждым годом сокращает отставание. Неудивительно, что наши конкуренты обеспокоены!» — написал Дуров.
Согласно графику от Fortune, доля пользователей Telegram выросла с 5% в 2018 году до 31% в 2022.
Показатели WhatsApp*, как видно из того же графика, снизились за это же время с 51% до 44%.
Facebook Messenger* также демонстрирует падение: с 43% до 21% за пять лет.
Фото на обложке: Unsplash
*Принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной.
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