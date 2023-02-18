Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире — Павел Дуров

В своем англоязычном канале основатель Telegram Павел Дуров привел график распределения долей пользователей между популярными мессенджерами от издания Fortune и акцентировал внимание на том, что его детище стало вторым в мире, уступая только WhatsApp*.

«За последние 5 лет Telegram превзошел Facebook Messenger* и стал самым популярным облачным приложением для обмена сообщениями. Telegram сейчас уступает только WhatsApp и с каждым годом сокращает отставание. Неудивительно, что наши конкуренты обеспокоены!» — написал Дуров.

Согласно графику от Fortune, доля пользователей Telegram выросла с 5% в 2018 году до 31% в 2022.

Показатели WhatsApp*, как видно из того же графика, снизились за это же время с 51% до 44%.

Facebook Messenger* также демонстрирует падение: с 43% до 21% за пять лет.

Фото на обложке: Unsplash

*Принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной.