Telegram добавил возможность авторизации через Google и Apple ID в новом обновлении

В Telegram вышло обновление 9.0, с которым в мессенджере появилось сразу несколько новых функций. Самые большие изменения коснулись авторизации — теперь ее можно проводить с помощью Google и Apple ID.
На сайте Telegram описаны следующие нововведения:
- Вход в Telegram. Код для авторизации в приложении теперь можно получить не только в SMS, но и на электронную почту. Кроме того, появились функции «Войти с помощью Apple» и «Войти с помощью Google».
- Новые ссылки для пользователей. Помимо привычного адреса вида t.me/username пользователям стал доступен формат ссылки username.t.me.
- Эмодзи-статусы. Пользователи Premium могут установить один из семи стандартных анимированных эмодзи-статусов или выбрать один из множества пользовательских эмодзи.
- Новые реакции. Обновился список доступных реакций на сообщение, в том числе за счет тех, что были доступны только пользователям Premium. Владельцы премиум-аккаунтов теперь могут использовать любой эмодзи в качестве реакции, а также оставлять до трех реакций на одно сообщение.
Для Android:
- Настройка очередности загрузок. При одновременном скачивании нескольких файлов пользователи могут менять порядок загрузок, повышая и понижая их приоритет.
- Новые элементы оформления приложения. Владельцы устройств на Android 13 и выше могут менять тематическую иконку приложения в зависимости от цвета оформления экрана.
В августе Telegram удалил общедоступные адреса, связанные с пустыми или неактивными в течение последнего года аккаунты и пообещал вернуть освободившиеся имена в общественный доступ.
Фото на обложке: Justlight / Shutterstock
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