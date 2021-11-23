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Telegram не будет показывать рекламу в каналах чиновников и госструктур

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Telegram внесет изменения в политику своей рекламной платформы и исключит из нее каналы чиновников и государственных структур – в этих каналах рекламные сообщения показываться не будут.

Telegram не будет показывать рекламу в каналах чиновников и госструктур

Об изменениях в политике рекламной платформы Telegram основатель мессенджера Павел Дуров сообщил в Durov’s Chat в ответ на вопрос пользователя с никнеймом Pulatov.

Пользователь спросил, будут ли появляться рекламные сообщения в каналах президентов, государственных структур и политиков — он заметил их, когда рекламная платформа находилась в тестовом режиме. Павел Дуров ответил, что «это было временно».

«Сейчас мы удаляем рекламу в каналах государственных организаций и их представителей из рекламной платформы», – сообщил Павел Дуров.  

В начале ноября RB.ru рассказывали, что основатель Telegram Павел Дуров пообещал пользователям мессенджера, что у них будет возможность отключить рекламу, которая недавно появилась в приложении.

В конце октября Павел Дуров анонсировал появление рекламной платформы в Telegram. Одна тысяча показов сообщения от спонсоров будет стоить €2. Запуск полноценной рекламной компании обойдется в €2 млн минимум. €1 млн из этой суммы – депозит, который Telegram не вернет, если заказчик не потратит €10 млн за год.

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Фото на обложке: Mehaniq / Shutterstock

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