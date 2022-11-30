«Гарантирующий анонимность» Telegram раскроет персональные данные пользователей

Telegram, который по своим же убеждениям гарантировал всем полную анонимность, раскроет персональные данные пользователей. Компания предоставит суду имена, телефоны и IP-адреса администраторов каналов, которых обвиняют в незаконном распространении учебных материалов.
О судебном иске, который стал причиной раскрытия Telegram данных пользователей, пишет TechCrunch.
Компания KD Campus обратилась в суд в Индии с претензиями к Telegram, которые состояли в том, что администраторы каналов в мессенджере продают их образовательные курсы незаконно и по сниженным ценам. Суд заставил Telegram раскрыть данные администраторов.
В сентябре суд Индии обязал Telegram раскрывать данные пользователей, которые нарушают государственное авторское право. В Telegram утверждали, что это нарушит его политику конфиденциальности и законы Сингапура, где размещены серверы для хранения пользовательских данных.
Индия является одним из крупнейших рынков для Telegram – в мессенджере по последним данным зарегистрированы 150 млн индийских пользователей.
Фото на обложке: Victor Runov /
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