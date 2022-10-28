Telegram отключил функцию платных постов на устройствах iOS из-за требований Apple к создателям контента платить 30%-ный налог. Apple контролирует свою экосистему, и «у нас не было другой альтернативы», сообщил Павел Дуров.

Пользователи устройств на iOS потеряли возможность публиковать платные посты в Telegram – мессенджер отключил для них эту функцию. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Дуров отметил, что Telegram получил от Apple сообщение о недовольстве фактом монетизации своих усилий создателями контента в мессенджере, а точнее тем, что они не платят 30%-ный налог, который Apple взимает с авторов.

«Поскольку Apple полностью контролирует свою экосистему, у нас не было другой альтернативы, кроме как отключить такие платные посты на устройствах iOS», – написал Дуров.

Функцию платных постов Telegram ввел в 2021 году. Такие посты можно опубликовать в любом публичном канале мессенджера через специально созданного бота @donate. Доступ к платной публикации стоит от 1 € до €1 тысячи.

Фото на обложке: Klever LeveL / Shutterstock