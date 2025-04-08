Telegram запустил рекламу каналов и ботов в поиске мессенджера
Мария Рудницкая
Мессенджер Telegram добавил рекламу каналов и ботов в поиске, пишет vc.ru. Настроить показы можно в Telegram Ads. Рекламные рекомендации будут показываться перед каналами и ботами, которые совпадают с запросом пользователя.
Telegram запустил рекламу каналов и ботов в поиске мессенджера
https://rb.ru/news/telegram-bot-ads/
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В настройках кампании можно выбрать ключевые слова, по которым мессенджер будет показывать рекомендацию. В поисковой выдаче она будет помечаться плашкой «Реклама».
Рекламу при этом нельзя настроить на показ пользователям из России, Украины, Израиля и Палестины. Рекламу также могут отключить Premium-подписчики.
- Ранее «Яндекс» представил новый инструмент расширенной аналитики для Telegram-каналов, который поможет авторам лучше понимать свою аудиторию и привлекать рекламодателей. Главное преимущество инструмента — возможность больше узнать об аудитории на основе обезличенных агрегированных данных, таких как пол, возраст и география подписчиков.
Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock / FOTODOM
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