Telegram запустил рекламу каналов и ботов в поиске мессенджера

Мессенджер Telegram добавил рекламу каналов и ботов в поиске, пишет vc.ru . Настроить показы можно в Telegram Ads. Рекламные рекомендации будут показываться перед каналами и ботами, которые совпадают с запросом пользователя.

В настройках кампании можно выбрать ключевые слова, по которым мессенджер будет показывать рекомендацию. В поисковой выдаче она будет помечаться плашкой «Реклама».

Рекламу при этом нельзя настроить на показ пользователям из России, Украины, Израиля и Палестины. Рекламу также могут отключить Premium-подписчики.

Ранее «Яндекс» представил новый инструмент расширенной аналитики для Telegram-каналов, который поможет авторам лучше понимать свою аудиторию и привлекать рекламодателей. Главное преимущество инструмента — возможность больше узнать об аудитории на основе обезличенных агрегированных данных, таких как пол, возраст и география подписчиков.

Фото на обложке: Sergei Elagin / Shutterstock / FOTODOM