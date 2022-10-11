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Аналитики сообщили о рекордном росте числа постов в Telegram на киберпреступную тематику

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Специалисты Positive Technologies сообщили о рекордном росте количества постов в Telegram на киберпреступную тематику. Во втором квартале 2022 их обнаружили 27 тысяч – в 2,5 раза больше, чем за квартал годом ранее.

Аналитики сообщили о рекордном росте числа постов в Telegram на киберпреступную тематику

Половина (52%) рассмотренных аналитиками сообщений связаны с пользовательскими данными, их торговлей и мошенническими операциями. Каждый третий (29%) пост предлагает киберпреступные услуги, каждый седьмой (15%) говорит о распространении вредоносного ПО, рассказали в Positive Technologies.

Если говорить о киберпреступных услугах, то большинство (66%) сообщений на эту тему – это обсуждение обналичивания денег, в том числе вывода криптовалют. На втором месте по популярности с долей 16% – DDoS-атаки, на третьем – предложение услуг по взлому ресурсов, например, кражу аккаунтов.

По данным Positive Technologies, число кибепреступников в Telegram начало значительно расти в 2020 году. В 2021-ом активность пользователей в тематических каналах выросла в 3,5 раза.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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