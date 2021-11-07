Приставы подключились к взысканию 5 млн рублей с Telegram

Судебные приставы начали принудительно взыскивать с Telegram штрафы на общую сумму в 5 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию по решению суда.

В отношении компании возбуждено два дела о взыскании. Приставы приступили к процедуре по двум решениям 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы. На основании каждого из них на мессенджер наложен штраф в 2,5 млн рублей, говорится в электронном банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Суд признал Telegram виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации и порядка удаления указанной информации).

Пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук говорила «Интерфаксу», что Telegram до 24 октября может добровольно оплатить штрафы за нарушение российского законодательства. Она тогда подчеркнула, что если компания добровольно не исполнит решения суда, то материалы в отношении нее будут направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

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