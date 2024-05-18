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Павел Дуров анонсировал новую функцию в Telegram

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Павел Дуров анонсировал запуск хештегов для поиска сообщений по всем публичным Telegram-каналам. Нововведение запланировано на май.

Павел Дуров анонсировал новую функцию в Telegram

Сейчас с помощью хeштегов в этом мессенджере можно найти посты с их упоминанием только внутри одного канала.

В апреле 2024 года Telegram сообщил о 17 нововведениях в мессенджере — появился раздел «Мой профиль», бессрочная трансляция геопозиции, управление реакциями в каналах, фото пользователей при пересылке сообщений и другое.

Фото на обложке: Unsplash

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