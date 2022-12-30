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«Спойлеры» над фото, аватарки контактам, обновленный редактор: Telegram выпустил обновление

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Telegram выпустил последнее в 2022 году обновление. Мессенджер доработал фоторедактор, добавил возможность установки фотографий профиля отдельным контактам и скрывать отправленные фотографии до клика на них пользователем.

«Спойлеры» над фото, аватарки контактам, обновленный редактор: Telegram выпустил обновление

Подробности свежего обновления мессенджера Telegram описал в своем блоге.

Пользователи теперь могут устанавливать фото профиля каждому отдельному контакту. Эти аватарки будет видеть только сам пользователь. 

Мессенджер добавил в фоторедактор новые инструменты. Кисть с эффектом размытия поможет скрыть ненужные детали на изображении. Линии при рисовании теперь автоматически сглаживаются, их толщина будет меняться в зависимости от скорости движения пальца.

Отправленные фотографии и видео можно заведомо скрыть от адресата – они будут закрыты искрящейся полупрозрачной обложкой. Пользователь увидит контент только после клика на него.

Теперь пользователи могут сами выбирать, как часто память устройства будет автоматически очищаться от telegram-контента из определенной категории чатов – личных, групп и каналов.

Также администраторы групп теперь могут скрыть список их участников. Участие пользователя в той или иной группе будет скрыто до тех пор, пока он не отправит в ней сообщение.

Фото на обложке: diy13 / Shutterstock

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