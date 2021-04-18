В Telegram появятся магазины с функцией продажи товаров в каналах и чатах

В ближайшем обновлении Telegram ожидается появление возможности продавать товары и услуги не только при помощи ботов, но и в каналах и группах, сообщает «Код Дурова».
Издание обнаружило функциональность в актуальных бета-версиях клиентов для Android и macOS. Проверить, как работает опция, можно в тестовом магазине — @TestStore.
Скриншот: «Код Дурова»
Ожидается, что оплата за товары и услуги в мессенджере будет осуществляться при помощи сторонних платежных систем. Среди них оказались Сбербанк, ЮMoney, Payme, Stripe, Tranzzo и другие.
Telegram также введет возможность оставлять чаевые и сохранять данные банковской карты для будущих покупок внутри мессенджера.
мессенджера Telegram объем онлайн-продаж через
В 2020 году объем продаж через Telegram вырос на 67%, а число сделок — более чем в полтора раза, сообщал РБК со ссылкой на отчет аналитиков Admitad. Размер среднего чека при покупке через мессенджер в 2020 году вырос на 9,4% — с 1886 до 2043 рублей.
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Фото: wichayada suwanachun / Shutterstock
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