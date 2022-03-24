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Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

В работе Telegram наблюдаются проблемы, свидетельствуют данные Downdetector. На 14:02 мск число жалоб превысило 1,6 тыс. Это уже как минимум третий сбой в мессенджере за март. 

Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram

Чаще всего жалуются на сбои в работе серверов мессенджера (67% от всех жалоб).

По данным сервиса, это вторая волна жалоб за последние сутки. Так, более 6 тыс. жалоб пользователи оставили 23 марта около 20:00 мск. Тогда сообщения о неполадках приходили не только из России — о проблемах сообщали, в частности, в Грузии и Италии.

Ранее Павел Дуров заявлял, что Telegram после начала военной операции России на Украине начал сталкиваться с повышенной нагрузкой на свою инфраструктуру.

Фото на обложке: Unsplash

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