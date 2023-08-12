Пользователи Telegram заметили ограничения установки мессенджера на MIUI

Xiaomi ограничивает установку Telegram на своих устройствах в Китае через оболочку MIUI. Пользователи сообщают, что MIUI классифицирует Telegram как вредоносное приложение и выводит предупреждение, называя его мошенническим.

«Приложение не прошло проверку безопасности Xiaomi. Это приложение является мошенническим», — такое сообщение, по версии Bleeping Computer, появляется у людей, которые пытаются установить программу на смартфон.

Разработчик мобильных устройств Hikari Calyx подтвердил изданию эту информацию.

Ранее запрет на установку Telegram ввел Ирак. Министерство коммуникации страны сообщило, что это решение связано с необходимостью защиты персональных данных граждан и обеспечением национальной безопасности.

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