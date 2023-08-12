Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Пользователи Telegram заметили ограничения установки мессенджера на MIUI

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Xiaomi ограничивает установку Telegram на своих устройствах в Китае через оболочку MIUI. Пользователи сообщают, что MIUI классифицирует Telegram как вредоносное приложение и выводит предупреждение, называя его мошенническим.

Пользователи Telegram заметили ограничения установки мессенджера на MIUI

«Приложение не прошло проверку безопасности Xiaomi. Это приложение является мошенническим», — такое сообщение, по версии Bleeping Computer, появляется у людей, которые пытаются установить программу на смартфон.

Разработчик мобильных устройств Hikari Calyx подтвердил изданию эту информацию.

Ранее запрет на установку Telegram ввел Ирак. Министерство коммуникации страны сообщило, что это решение связано с необходимостью защиты персональных данных граждан и обеспечением национальной безопасности.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Оборот производителей мебели Москвы в январе-мае 2023 года вырос на 43,2% до 7,88 млрд рублей
  2. 2 Цифровой ипотечный кредитор Better.com станет публичным после слияния с Aurora
  3. 3 Доля Intel на рынке выросла во втором квартале на 3%
  4. 4 Рост продаж музыкальных инструментов, развитие факторинга, новости Минцифры: главное для бизнеса 12 августа
  5. 5 Leta Capital инвестировала в американский XR-стартап ShapesXR в раунде на $8,6 млн

ВОЗМОЖНОСТИ

15 августа 2023

Digital Exploration 2023

15 августа 2023

Магистратура для аналитиков от «Самолета» и ФКН НИУ ВШЭ

15 августа 2023

AI-Arrow

Все ВОЗМОЖНОСТИ