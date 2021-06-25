В Telegram добавили групповые видеозвонки и трансляцию экрана

В Telegram добавили трансляцию экрана и групповые видеозвонки. Количество их участников пока ограничено тридцатью. Интерфейс видеозвонков оптимизировали для любых устройств – смартфона, планшета или ПК.

Чтобы активировать в групповом звонке видеорежим, нужно чтобы всего один его участников включил видео. Количество участников ограничено тридцатью, но Telegram планирует его увеличить, сказано в блоге компании.

Интерфейс видеозвонков оптимизировали для любых устройств. На ПК чат открывается в отдельном окне, на планшете добавлена боковая панель со списком участников.

Трансляцию экрана можно включить как отдельно, так и совместно с видео с камеры.

Кроме того в новой версии Telegram добавлены анимированные фоны для чатов, анимация при отправке сообщений, а также улучшена функция шумоподавления, которую по желанию можно отключить.

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