В Telegram добавили групповые видеозвонки и трансляцию экрана

В Telegram добавили трансляцию экрана и групповые видеозвонки. Количество их участников пока ограничено тридцатью. Интерфейс видеозвонков оптимизировали для любых устройств – смартфона, планшета или ПК.
Чтобы активировать в групповом звонке видеорежим, нужно чтобы всего один его участников включил видео. Количество участников ограничено тридцатью, но Telegram планирует его увеличить, сказано в блоге компании.
Интерфейс видеозвонков оптимизировали для любых устройств. На ПК чат открывается в отдельном окне, на планшете добавлена боковая панель со списком участников.
Трансляцию экрана можно включить как отдельно, так и совместно с видео с камеры.
Кроме того в новой версии Telegram добавлены анимированные фоны для чатов, анимация при отправке сообщений, а также улучшена функция шумоподавления, которую по желанию можно отключить.
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